CONCERT: Morjane Ténéré, La Ruelle, Ségur-le-Château

CONCERT: Morjane Ténéré Samedi 7 mars, 19h00 La Ruelle Corrèze

Prix libre (prix minimum conseillé: 5 euros)

Début : 2026-03-07T19:00:00+01:00 – 2026-03-07T23:00:00+01:00

Fin : 2026-03-07T19:00:00+01:00 – 2026-03-07T23:00:00+01:00

Morjane Ténéré est une autrice-compositrice-interprète à l’univers envoûtant et intimiste. En Tamasheq, langue Touarègue, “Ténéré” signifie désert. Morjane porte ce nom comme un talisman, imprégnant ses compositions d’un rapport fort à la nature, aux éléments et aux animaux.

Issue d’une double culture, elle puise ses inspirations dans les paysages bruts et les cultures ancestrales du désert, portée par les musiques traditionnelles des peuples indigènes d’Amérique et d’Afrique du Nord. Entre blues et folk, guitare acoustique et électrique, une voix-catharsis qui fige les auditeurs et fait pleurer.

La Ruelle 3 Avenue du Château 19230, SÉGUR-LE-CHÂTEAU Ségur-le-Château 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine https://www.laruellesegur.com/

Indie Folk Blues