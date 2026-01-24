Concert – Morjane Ténéré Médiathèque de Pacy-sur-Eure Pacy-sur-Eure

Informations pratiques

Pacy-sur-Eure

Concert – Morjane Ténéré

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 16:30:00

fin : 2026-10-10 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Découvrez l’univers envoutant de Morjane Ténéré, auteure-compositrice et interprète. Mêlant sa voix à des inspirations folks et blues, elle nous montrera l’étendue de ses talents et la beauté de ses textes.

Morjane Ténéré est une auteure-compositrice-interprète inspirée par la musique folk et le blues. Sa voix émeut aux larmes.

Ténéré signifie « désert » en tamasheq, la langue des Touaregs, mais évoque aussi l’immensité, la magie et la résilience. La région du Ténéré est connue pour ses vastes étendues de sable et pour l’Arbre du Ténéré, autrefois considéré comme l’un des arbres les plus isolés au monde avant sa destruction.

Ces images font écho aux thèmes explorés dans les chansons de Morjane : l’urgence de protéger notre planète, d’honorer nos ancêtres et de cultiver les liens de sororité.

Elle a donné plus de 300 concerts à travers le monde, des salles de concert parisiennes emblématiques aux éco-villages, en passant par des théâtres occupés à Athènes et un phare surplombant l’océan Atlantique en Islande.

Tout public

Gratuit sur inscription, sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 78 99 06 25. .

Médiathèque de Pacy-sur-Eure 7 rue du château Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 78 99 06 25 mediatheque.pacy@sna27.fr

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English : Concert – Morjane Ténéré

L’événement Concert – Morjane Ténéré Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération