Concert Morjane Ténéré Ségur-le-Château

Concert Morjane Ténéré

3 Avenue du Château Ségur-le-Château Corrèze

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Morjane Ténéré est une autrice-compositrice-interprète à l’univers envoûtant et intimiste. En Tamasheq, langue Touarègue, “Ténéré” signifie désert. Morjane porte ce nom comme un talisman, imprégnant ses compositions d’un rapport fort à la nature, aux éléments et aux animaux.

Issue d’une double culture, elle puise ses inspirations dans les paysages bruts et les cultures ancestrales du désert, portée par les musiques traditionnelles des peuples indigènes d’Amérique et d’Afrique du Nord. Entre blues et folk, guitare acoustique et électrique, une voix-catharsis qui fige les auditeurs et fait pleurer.

PETITE RESTAURATION à partir de 19h .

+33 6 52 32 53 24 info@laruelle-segur.com

