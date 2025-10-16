Concert | Moscow Death Brigade (Punk) Creil

16 Boulevard Salvador Allende Creil Oise

Début : 2025-10-16 20:00:00

fin : 2025-10-16 23:30:00

2025-10-16

MOSCOW DEATH BRIGADE (MDB) est un phénomène techno/rap/punk venu tout droit de Russie, pratiquant le “Circle Pit Hip-Hop” un cocktail explosif mêlant musique électronique, punk hardcore et rap. Fortement influencé par la culture graffiti et le street art, MDB délivre un message social progressiste, prônant l’unité contre la guerre, le racisme et toutes formes de discrimination.

Né dans les mouvements sociaux progressistes et la scène underground du graffiti russe, MDB s’est imposé depuis 2014 comme l’un des groupes indépendants les plus suivis en Europe sur les scènes punk et hardcore. Le groupe s’engage activement dans des événements caritatifs et diffuse un message puissant de fraternité et de sororité.

Première partie: « The Vulvet Underground » (groupe local)

Jeudi 16 octobre à la Grange à Musique. Ouverture des portes à 20h00.

Tarifs: de 8€ à 10€

Renseignement et billetterie sur le site www.gam-creil.fr

16 Boulevard Salvador Allende Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 72 21 40 gam@mairie-creil.fr

English :

MOSCOW DEATH BRIGADE (MDB) is a techno/rap/punk phenomenon from Russia, practicing « Circle Pit Hip-Hop »: an explosive cocktail of electronic music, hardcore punk and rap. Strongly influenced by graffiti culture and street art, MDB delivers a progressive social message

German :

MOSCOW DEATH BRIGADE (MDB) ist ein Techno/Rap/Punk-Phänomen aus Russland, das den Circle Pit Hip-Hop praktiziert: ein explosiver Cocktail aus elektronischer Musik, Hardcore-Punk und Rap. MDB ist stark von der Graffiti-Kultur und der Street Art beeinflusst und vertritt eine progressive soziale Botschaft

Italiano :

La MOSCOW DEATH BRIGADE (MDB) è un fenomeno techno/rap/punk proveniente direttamente dalla Russia, che pratica il « Circle Pit Hip-Hop »: un cocktail esplosivo di musica elettronica, hardcore punk e rap. Fortemente influenzati dalla cultura dei graffiti e dalla street art, gli MDB trasmettono un messaggio sociale progressista

Espanol :

MOSCOW DEATH BRIGADE (MDB) es un fenómeno techno/rap/punk surgido directamente de Rusia, que practica el « Circle Pit Hip-Hop »: un cóctel explosivo de música electrónica, hardcore punk y rap. Fuertemente influidos por la cultura del graffiti y el arte callejero, MDB transmite un mensaje social progresista

