CONCERT Mosset
CONCERT Mosset vendredi 3 juillet 2026.
Mosset
CONCERT
12 carrer de las Eras Mosset Pyrénées-Orientales
Tarif : 15 – 15 – 15
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Récital de piano interprété par Daan Boertien, le 3 juillet à l’église Sant Julia de Mosset.
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12 carrer de las Eras Mosset 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 00 80 lacoume@orange.fr
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English :
Piano recital performed by Daan Boertien on July 3 at the Sant Julia Church in Mosset.
L’événement CONCERT Mosset a été mis à jour le 2026-06-25 par OTI CONFLENT CANIGO