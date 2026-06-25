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CONCERT Mosset

CONCERT Mosset

CONCERT Mosset vendredi 3 juillet 2026.

Adresse
12 carrer de las Eras
Ville
66500 Mosset
Département
Pyrénées-Orientales
Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Mosset

CONCERT

12 carrer de las Eras Mosset Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:30:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Récital de piano interprété par Daan Boertien, le 3 juillet à l’église Sant Julia de Mosset.
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12 carrer de las Eras Mosset 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 00 80  lacoume@orange.fr

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English :

Piano recital performed by Daan Boertien on July 3 at the Sant Julia Church in Mosset.

L’événement CONCERT Mosset a été mis à jour le 2026-06-25 par OTI CONFLENT CANIGO