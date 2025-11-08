Concert Motel Salle polyvalente Sainte-Sigolène

Concert Motel Salle polyvalente Sainte-Sigolène samedi 8 novembre 2025.

Concert Motel

Salle polyvalente Espace Jean Chalavon Sainte-Sigolène Haute-Loire

Début : 2025-11-08 20:30:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

Cette aventure musicale menée par le leader du groupe, Pierre Gerentes, date du début des années 80.

Salle polyvalente Espace Jean Chalavon Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

This musical adventure, led by band leader Pierre Gerentes, dates back to the early 80s.

German :

Dieses musikalische Abenteuer, das vom Bandleader Pierre Gerentes geleitet wurde, geht auf die frühen 80er Jahre zurück.

Italiano :

Questa avventura musicale, guidata dal leader del gruppo Pierre Gerentes, risale all’inizio degli anni ’80.

Espanol :

Esta aventura musical, dirigida por el líder del grupo, Pierre Gerentes, se remonta a principios de los años 80.

