Concert MOTHER’S CAKE + Eat-Girls La Cordo Cité de la Musique Romans-sur-Isère vendredi 10 octobre 2025.

La Cordo Cité de la Musique 3 quai Sainte Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 18 – 18 – EUR

+2€ sur place

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 20:30:00

fin : 2025-10-10 23:00:00

2025-10-10

Plongez dans l’univers décalé de Mother’s Cake, trio autrichien au rock explosif mêlant psychédélisme et grooves furieux.

Avec leur énergie brute et leur pop désinvolte, eat-girls balance des hymnes tranchants qui mêlent intensité garage et liberté punk

La Cordo Cité de la Musique 3 quai Sainte Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilleterie@lacordo.com

English :

Immerse yourself in the quirky world of Mother’s Cake, an Austrian trio of explosive rock, psychedelia and furious grooves.

With their raw energy and casual pop, eat-girls deliver razor-sharp anthems that blend garage intensity and punk freedom

German :

Tauchen Sie ein in die schräge Welt von Mother’s Cake, einem österreichischen Trio mit explosivem Rock, der Psychedelik und wütende Grooves verbindet.

Mit ihrer rohen Energie und ihrem lässigen Pop spielen eat-girls messerscharfe Hymnen, die Garage-Intensität und Punk-Freiheit miteinander verbinden

Italiano :

Immergetevi nell’eccentrico mondo delle Mother’s Cake, un trio austriaco dal sound rock esplosivo che fonde psichedelia e groove furiosi.

Con la loro energia grezza e il loro pop disinvolto, le eat-girls offrono inni taglienti che fondono intensità garage e libertà punk

Espanol :

Sumérgete en el estrafalario mundo de Mother’s Cake, un trío austriaco con un explosivo sonido rock que mezcla psicodelia y grooves furiosos.

Con su energía cruda y su pop desenfadado, las eat-girls ofrecen himnos cortantes que mezclan intensidad garajera y libertad punk

