CONCERT Mouezh Tosenn Vre Prat
CONCERT Mouezh Tosenn Vre Prat dimanche 21 septembre 2025.
CONCERT Mouezh Tosenn Vre
Prat Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 16:00:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Comme beaucoup d’édifices religieux, l’église St-Pierre de Prat sera ouverte aux visiteurs tout le week-end. Le dimanche à 16h, vous pourrez en plus assister à un concert de la chorale Mouezh Tosenn Vre, basée à Pédernec/Bégard.
Entrée au chapeau (Libre participation) .
Prat 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 80 55
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement CONCERT Mouezh Tosenn Vre Prat a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose