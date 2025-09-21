CONCERT Mouezh Tosenn Vre Prat

Prat Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-21 16:00:00
2025-09-21

Comme beaucoup d’édifices religieux, l’église St-Pierre de Prat sera ouverte aux visiteurs tout le week-end. Le dimanche à 16h, vous pourrez en plus assister à un concert de la chorale Mouezh Tosenn Vre, basée à Pédernec/Bégard.

Entrée au chapeau (Libre participation)   .

Prat 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 80 55 

