Concert Eglise du bourg Mouguerre

samedi 27 septembre 2025

Concert

Eglise du bourg Chemin de l'Église Mouguerre Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Gratuit

2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Concert du choeur d'hommes Aizkoa.

Concert gratuit. .

Eglise du bourg Chemin de l'Église Mouguerre 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 65 05

