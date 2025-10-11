Concert rue de la Comédie Moulins

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-10-11 20:30:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Concert d’oeuvres de Delibes, Frank, Massenet et Massé avec le choeur de femmes du Centre d’Art Vocal en Bourbonnais, Mickaêl Bardin, piano et Bernard Spizzi, direction.

rue de la Comédie Chapelle Sainte Claire Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 48 50 00

English :

Concert of works by Delibes, Frank, Massenet and Massé with the women’s choir of the Centre d’Art Vocal en Bourbonnais, Mickaêl Bardin, piano and Bernard Spizzi, conductor.

German :

Konzert mit Werken von Delibes, Frank, Massenet und Massé mit dem Frauenchor des Centre d’Art Vocal en Bourbonnais, Mickaêl Bardin, Klavier, und Bernard Spizzi, Leitung.

Italiano :

Concerto di opere di Delibes, Frank, Massenet e Massé con il coro femminile del Centre d’Art Vocal en Bourbonnais, Mickaêl Bardin, pianoforte e Bernard Spizzi, direttore.

Espanol :

Concierto de obras de Delibes, Frank, Massenet y Massé con el coro femenino del Centre d’Art Vocal en Bourbonnais, Mickaêl Bardin, piano y Bernard Spizzi, director.

L’événement Concert Moulins a été mis à jour le 2025-10-02 par Office du tourisme de Moulins & sa région