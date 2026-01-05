Concert Moundrag 1ère partie Rock electro school chemin de la Vieille Forme Rochefort
Concert Moundrag 1ère partie Rock electro school chemin de la Vieille Forme Rochefort samedi 28 mars 2026.
Concert Moundrag 1ère partie Rock electro school
chemin de la Vieille Forme Le Clos Lapérouse Rochefort Charente-Maritime
Début : 2026-03-28 20:30:00
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Première Partie ROCK ELECTRO SCHOOL Deuxième partie MOUNDRAG (Heavy Psychedelique).
chemin de la Vieille Forme Le Clos Lapérouse Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 17 80 musiquesactuelles@agglo-rochefortocean.fr
English : Concert: Moundrag Opening act: Rock Electro School
Part One: ROCK ELECTRO SCHOOL Part Two: MOUNDRAG (Heavy Psychedelic).
L'événement Concert Moundrag 1ère partie Rock electro school Rochefort a été mis à jour le 2026-01-05