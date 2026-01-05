Concert Moundrag 1ère partie Rock electro school chemin de la Vieille Forme Rochefort

Concert Moundrag 1ère partie Rock electro school

chemin de la Vieille Forme Le Clos Lapérouse Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Première Partie ROCK ELECTRO SCHOOL Deuxième partie MOUNDRAG (Heavy Psychedelique).

.

chemin de la Vieille Forme Le Clos Lapérouse Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 17 80 musiquesactuelles@agglo-rochefortocean.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert: Moundrag Opening act: Rock Electro School

Part One: ROCK ELECTRO SCHOOL Part Two: MOUNDRAG (Heavy Psychedelic).

L’événement Concert Moundrag 1ère partie Rock electro school Rochefort a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme Rochefort Océan