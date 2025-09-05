Concert « Mountain Men » Mister Mat & Barefoot Iano Salle Jeanne d’Arc Le Croisic

Concert « Mountain Men » Mister Mat & Barefoot Iano Salle Jeanne d’Arc Le Croisic vendredi 13 mars 2026.

Concert « Mountain Men » Mister Mat & Barefoot Iano

Salle Jeanne d’Arc 2, Quai du Lénigo Le Croisic Loire-Atlantique

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13 22:00:00

2026-03-13

Après 3 ans de pause, le célèbre groupe de blues/rock Mountain Men est de retour dans sa formule initiale: le duo Mister Mat et Barefoot Iano. En quinze ans, trois albums studio, deux live et plus de 1000 concerts en France et à travers le monde, Mountain Men s’est imposé comme un groupe de scène incontournable. Si l’origine de leur rencontre est le blues, Mountain Men a su s’affranchir des étiquettes pour créer une musique universelle où se mélangent blues, rock, folk et pop !



Réservation sur place à l’Office de Tourisme du Croisic à partir du 17 septembre, ou en ligne sur le site internet de la Ville du Croisic. .

Salle Jeanne d’Arc 2, Quai du Lénigo Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 78 50 mairieducroisic@lecroisic.fr

