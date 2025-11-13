CONCERT MOURN + Airu Amiens

CONCERT MOURN + Airu Amiens jeudi 13 novembre 2025.

CONCERT MOURN + Airu

17 Quai Bélu Amiens Somme

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13 20:30:00

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

JEU. 13 NOVEMBRE 2025

20:30

MOURN

Indie Rock | ES

22:00

Le groupe, formé dans le Maresme en 2014 par Jazz Rodríguez, Leia Rodríguez et Carla Pérez, a sorti quatre albums avec Captured Tracks, l’un des labels indépendants les plus prestigieux de New York, au cours des dix dernières années.

Elles présentent actuellement The Avoider, leur dernier album, édité par le label catalan Montgri. Après quelques années de silence, The Avoider réunit toute la force et l’identité du groupe, en embrassant le rock alternatif d’influence américaine, en y ajoutant de nouvelles couches d’expérimentation et en cherchant de nouveaux horizons.

Airu

Pop | ES

21:00

Le groupe Airu est l’une des étoiles montantes de la pop basque. Basé à Bilbao, Airu est le projet d’Irune Vega (chant et guitare), Patrícia Echanove (batterie), Erik González et Jon Gomez (guitare, basse et synthétiseur). Ensemble, les quatre musiciens écrivent et interprètent une musique pleine d’émotions, aussi bien dans ses paroles que dans sa composition. Il s’en dégage ainsi une impression très cinématographique. Cette dream pop à fleur de peau a été concentrée en 2023 dans un premier album baptisé Con lo bueno y con pena. Leur nouvel EP Yo no sé Nada! Nada!!! est sorti en octobre 2024. Cinq nouvelles chansons où ils s’orientent vers un son plus électronique et une esthétique plus sombre, tout en préservant l’essence de leurs paroles lumineuses et de leurs rythmes dansants. Un cri générationnel de mélancolie pop.

Tarif normal 12€

Tarif abonné 7€

JEU. 13 NOVEMBRE 2025

20:30

MOURN

Indie Rock | ES

22:00

Le groupe, formé dans le Maresme en 2014 par Jazz Rodríguez, Leia Rodríguez et Carla Pérez, a sorti quatre albums avec Captured Tracks, l’un des labels indépendants les plus prestigieux de New York, au cours des dix dernières années.

Elles présentent actuellement The Avoider, leur dernier album, édité par le label catalan Montgri. Après quelques années de silence, The Avoider réunit toute la force et l’identité du groupe, en embrassant le rock alternatif d’influence américaine, en y ajoutant de nouvelles couches d’expérimentation et en cherchant de nouveaux horizons.

Airu

Pop | ES

21:00

Le groupe Airu est l’une des étoiles montantes de la pop basque. Basé à Bilbao, Airu est le projet d’Irune Vega (chant et guitare), Patrícia Echanove (batterie), Erik González et Jon Gomez (guitare, basse et synthétiseur). Ensemble, les quatre musiciens écrivent et interprètent une musique pleine d’émotions, aussi bien dans ses paroles que dans sa composition. Il s’en dégage ainsi une impression très cinématographique. Cette dream pop à fleur de peau a été concentrée en 2023 dans un premier album baptisé Con lo bueno y con pena. Leur nouvel EP Yo no sé Nada! Nada!!! est sorti en octobre 2024. Cinq nouvelles chansons où ils s’orientent vers un son plus électronique et une esthétique plus sombre, tout en préservant l’essence de leurs paroles lumineuses et de leurs rythmes dansants. Un cri générationnel de mélancolie pop.

Tarif normal 12€

Tarif abonné 7€ .

17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

THURS. nOVEMBER 13, 2025

20:30

MOURN

Indie Rock | ES

22:00

The band, formed in Maresme in 2014 by Jazz Rodríguez, Leia Rodríguez and Carla Pérez, has released four albums with Captured Tracks, one of New York’s most prestigious independent labels, over the past ten years.

They are currently presenting The Avoider, their latest album, released by Catalan label Montgri. After a few years’ silence, The Avoider reunites all the band’s strength and identity, embracing American-influenced alternative rock, adding new layers of experimentation and searching for new horizons.

Airu

Pop | ES

21:00

Airu is one of the rising stars of Basque pop. Based in Bilbao, Airu is the project of Irune Vega (vocals and guitar), Patrícia Echanove (drums), Erik González and Jon Gomez (guitar, bass and synthesizer). Together, the four musicians write and perform music that is full of emotion, both in its lyrics and in its composition. The result is a highly cinematic impression. In 2023, this dream pop was brought together in a debut album entitled Con lo bueno y con pena. Their new EP Yo no sé Nada! Nada!!! was released in October 2024. Five new songs in which they move towards a more electronic sound and a darker aesthetic, while preserving the essence of their luminous lyrics and danceable rhythms. A generational cry of pop melancholy.

Regular price: 12?

Subscriber price: 7?

German :

DONNERSTAG 13. NOVEMBER 2025

20:30

MOURN

Indie Rock | ES

22:00

Die Band, die 2014 von Jazz Rodríguez, Leia Rodríguez und Carla Pérez in Maresme gegründet wurde, hat in den letzten zehn Jahren vier Alben bei Captured Tracks, einem der renommiertesten Independent-Labels in New York, veröffentlicht.

Derzeit präsentieren sie The Avoider, ihr neuestes Album, das vom katalanischen Label Montgri herausgegeben wird. Nach einigen Jahren der Stille vereint The Avoider die ganze Kraft und Identität der Band, indem es den amerikanisch beeinflussten Alternative Rock umarmt, neue Schichten von Experimenten hinzufügt und nach neuen Horizonten sucht.

Airu

Pop | ES

21:00

Die Band Airu ist einer der aufsteigenden Sterne am baskischen Pophimmel. Airu hat ihren Sitz in Bilbao und ist das Projekt von Irune Vega (Gesang und Gitarre), Patrícia Echanove (Schlagzeug), Erik González und Jon Gomez (Gitarre, Bass und Synthesizer). Gemeinsam schreiben und spielen die vier Musiker eine Musik voller Emotionen, sowohl in ihren Texten als auch in ihrer Komposition. Dadurch entsteht ein sehr filmischer Eindruck. Dieser hautnahe Dream Pop wurde 2023 in einem ersten Album namens Con lo bueno y con pena zusammengefasst. Die neue EP Yo no sé Nada! Nada!!! wurde im Oktober 2024 veröffentlicht. Fünf neue Songs, in denen sie sich auf einen elektronischeren Sound und eine dunklere Ästhetik konzentrieren, ohne dabei die Essenz ihrer leuchtenden Texte und tanzbaren Rhythmen zu verlieren. Ein generationsübergreifender Aufschrei der Pop-Melancholie.

Normaler Eintrittspreis: 12?

Abonnententarif: 7?

Italiano :

GIOVEDI’. 13 NOVEMBRE 2025

20:30

MOURN

Indie Rock | ES

22:00

La band, formata a Maresme nel 2014 da Jazz Rodríguez, Leia Rodríguez e Carla Pérez, ha pubblicato negli ultimi dieci anni quattro album con Captured Tracks, una delle più prestigiose etichette indipendenti di New York.

Attualmente presentano The Avoider, il loro ultimo album, pubblicato dall’etichetta catalana Montgri. Dopo alcuni anni di silenzio, The Avoider riunisce tutta la forza e l’identità del gruppo, abbracciando il rock alternativo di influenza americana, aggiungendo nuovi strati di sperimentazione e cercando nuovi orizzonti.

Airu

Pop | ES

21:00

Airu è una delle stelle nascenti del pop basco. Con sede a Bilbao, Airu è il progetto di Irune Vega (voce e chitarra), Patrícia Echanove (batteria), Erik González e Jon Gomez (chitarra, basso e sintetizzatore). Insieme, i quattro musicisti scrivono ed eseguono musica ricca di emozioni, sia nei testi che nella composizione. Il risultato è un’impressione altamente cinematografica. Questo dream pop grezzo è stato riunito nel 2023 in un album di debutto intitolato Con lo bueno y con pena. Il loro nuovo EP Yo no sé Nada! Nada!!! è stato pubblicato nell’ottobre 2024. Cinque nuove canzoni in cui si orientano verso un suono più elettronico e un’estetica più cupa, pur conservando l’essenza dei loro testi luminosi e dei ritmi ballabili. Un grido generazionale di malinconia pop.

Prezzo normale: 12?

Prezzo per gli abbonati: 7?

Espanol :

JUEVES 13 NOVIEMBRE 2025

20:30

MOURN

Indie Rock | ES

22:00

La banda, formada en el Maresme en 2014 por Jazz Rodríguez, Leia Rodríguez y Carla Pérez, ha publicado cuatro discos con Captured Tracks, uno de los sellos independientes más prestigiosos de Nueva York, en los últimos diez años.

Actualmente presentan The Avoider, su último disco, editado por el sello catalán Montgri. Tras unos años de silencio, The Avoider reúne toda la fuerza e identidad de la banda, abrazando el rock alternativo de influencia americana, añadiendo nuevas capas de experimentación y buscando nuevos horizontes.

Airu

Pop | ES

21:00

Airu es una de las estrellas emergentes del pop vasco. Con base en Bilbao, Airu es el proyecto de Irune Vega (voz y guitarra), Patrícia Echanove (batería), Erik González y Jon Gomez (guitarra, bajo y sintetizador). Juntos, los cuatro músicos escriben e interpretan una música llena de emoción, tanto en sus letras como en su composición. El resultado es una impresión altamente cinematográfica. Este dream pop crudo se reunió en 2023 en un álbum de debut llamado Con lo bueno y con pena. Su nuevo EP Yo no sé ¡Nada! Nada!!! se publicó en octubre de 2024. Cinco nuevas canciones en las que avanzan hacia un sonido más electrónico y una estética más oscura, pero conservando la esencia de sus letras luminosas y ritmos bailables. Un grito generacional de melancolía pop.

Precio normal: 12?

Precio abonado: 7?

L’événement CONCERT MOURN + Airu Amiens a été mis à jour le 2025-09-18 par OT D’AMIENS