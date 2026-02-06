Concert Movimiento contrario Quartier Loupien Route de Pardies Monein

Concert Movimiento contrario

Quartier Loupien Route de Pardies Le Moulin bouge Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Duo musical sur un répertoire d’Amérique du sud. .

Quartier Loupien Route de Pardies Le Moulin bouge Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 30 61 13 lemoulinbouge@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Movimiento contrario

L’événement Concert Movimiento contrario Monein a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Coeur de Béarn