Concert Movimiento contrario Quartier Loupien Route de Pardies Monein
Concert Movimiento contrario Quartier Loupien Route de Pardies Monein vendredi 20 février 2026.
Concert Movimiento contrario
Quartier Loupien Route de Pardies Le Moulin bouge Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Duo musical sur un répertoire d’Amérique du sud. .
Quartier Loupien Route de Pardies Le Moulin bouge Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 30 61 13 lemoulinbouge@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Movimiento contrario
L’événement Concert Movimiento contrario Monein a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Coeur de Béarn