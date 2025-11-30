Concert « Mozart à la scène et à l’église » au Manège Ordener Senlis

Concert « Mozart à la scène et à l’église » au Manège Ordener

6-8 Rue des Jardiniers Senlis Oise

Tarif : 5€

5

Tarif adulte

30 novembre 2025, 15:00

17:00

2025-11-30

Grand concert avec chœur et orchestre autour des œuvres de Mozart. Un voyage musical tout en contrastes, grandiose et délicat à la fois.

Ouvertures de Don Giovanni, de La Flûte Enchantée, des Noces de Figaro

Ouverture et chœurs de L’enlèvement au Sérail

Messe en Ut Majeur KV167 pour la Sainte Trinité

Ave Verum Corpus KV618 5 .

6-8 Rue des Jardiniers, 60300 Senlis, Oise, Hauts-de-France

