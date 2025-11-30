Concert « Mozart à la scène et à l’église » au Manège Ordener Senlis
6-8 Rue des Jardiniers Senlis Oise
Grand concert avec chœur et orchestre autour des œuvres de Mozart. Un voyage musical tout en contrastes, grandiose et délicat à la fois.
Ouvertures de Don Giovanni, de La Flûte Enchantée, des Noces de Figaro
Ouverture et chœurs de L’enlèvement au Sérail
Messe en Ut Majeur KV167 pour la Sainte Trinité
Ave Verum Corpus KV618 5 .
6-8 Rue des Jardiniers Senlis 60300 Oise Hauts-de-France
