Concert Mozart Alter Chor Église d’Arlay Arlay

Concert Mozart Alter Chor

Église d’Arlay Rue Derrière l’Église Arlay Jura

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 20:00:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Comme chaque année depuis 2017, le chœur Alter Chor dirigé par Florence Lardy-Gaillot présente un nouveau programme de musique sacrée et le produit dans 6 lieux différents de Bourgogne-Franche Comté: cette année le Requiem de Mozart accompagné par l’orchestre de Benjamin Rota, la Chambre Harmonique. Venez écouter cette musique vibrante d’émotion chantée par 90 choristes accompagnés par 20 musiciens professionnels. .

Église d’Arlay Rue Derrière l’Église Arlay 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté alter.chor@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Mozart Alter Chor

L’événement Concert Mozart Alter Chor Arlay a été mis à jour le 2025-12-17 par Office de Tourisme JurAbsolu