Concert Mozart Alter Chor Église d’Arlay Arlay
Concert Mozart Alter Chor Église d’Arlay Arlay vendredi 20 février 2026.
Concert Mozart Alter Chor
Église d’Arlay Rue Derrière l’Église Arlay Jura
Tarif : 16 – 16 – EUR
Tarif réduit
Tarif spécial
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 20:00:00
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Comme chaque année depuis 2017, le chœur Alter Chor dirigé par Florence Lardy-Gaillot présente un nouveau programme de musique sacrée et le produit dans 6 lieux différents de Bourgogne-Franche Comté: cette année le Requiem de Mozart accompagné par l’orchestre de Benjamin Rota, la Chambre Harmonique. Venez écouter cette musique vibrante d’émotion chantée par 90 choristes accompagnés par 20 musiciens professionnels. .
Église d’Arlay Rue Derrière l’Église Arlay 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté alter.chor@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Mozart Alter Chor
L’événement Concert Mozart Alter Chor Arlay a été mis à jour le 2025-12-17 par Office de Tourisme JurAbsolu