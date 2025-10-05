Concert Mozart en trio à cordes Espace des Saules salle michel couturaud Coulanges-lès-Nevers

Espace des Saules salle michel couturaud Allée Pierre de Coubertin Coulanges-lès-Nevers Nièvre

Début : 2025-10-05 16:00:00

fin : 2025-10-05 18:30:00

2025-10-05

Quoi de mieux que le génie de Mozart pour un concert plein de frissons et d’émotions ? Les musiciens du trio à cordes Divertissements, formés au Conservatoire Supérieur de Paris et dans les Hautes Ecoles Européennes, ont a coeur de promouvoir une musique classique pour tous et de venir à votre rencontre pour vous faire profiter de la magie de la musique de Mozart. Laissez vous guider et un monde plein de couleurs s’offrira à vous…

Pour ce deuxième concert de Classique à Coulanges, l’association Comm’une Note, avec le soutien de la mairie de Coulanges les Nevers, a décidé de mettre Mozart à l’honneur ! Le concert débutera par le trio en si b majeur pour deux violons et violoncelle K.266, oeuvre de jeunesse pleine de finesse. En plat de résistance, le très célèbre et incroyable Divertimento K.563, oeuvre majeure et incontournable du répertoire de Mozart où tout son génie se décline au fil des six mouvements.

Le concert est à 16h dimanche 5 octobre à l’espace des Saules de Coulanges les Nevers.

Le tarif est de 12€ (5€ tarif réduit). Billetterie sur place et sur helloasso https://www.helloasso.com/associations/comm-une-note/evenements/concert-classique-a-l-espace-des-saules-de-coulanges-mozart-en-trio-a-cordes .

Espace des Saules salle michel couturaud Allée Pierre de Coubertin Coulanges-lès-Nevers 58660 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 41 19 78 communenote@gmail.com

