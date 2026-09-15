Concert Mozart Grande Messe en UT – Conservatoire Chartres
samedi 22 mai 2027 · Chartres
Informations pratiques
Chartres
Concert Mozart Grande Messe en UT – Conservatoire
2 Rue Saint-André Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2027-05-22 20:00:00
fin : 2027-05-22 22:00:00
Date(s) :
2027-05-22
Concert des chœurs et orchestre du Conservatoire. Coproduction en partenariat avec l’Association des Parents d’Élèves du Conservatoire.
L’orchestre symphonique et les chœurs du conservatoire interprètent cet immense chef-d’œuvre de Mozart, considéré comme une de ses œuvres les plus abouties et supérieure à toutes ses autres messes, hormis son Requiem. 10 .
2 Rue Saint-André Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 79
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English :
Concert featuring the Conservatory’s choirs and orchestra. A co-production in partnership with the Conservatory Parents’ Association.
L’événement Concert Mozart Grande Messe en UT – Conservatoire Chartres a été mis à jour le 2026-09-05 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
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