Concert #Mozart par l’Ensemble Intemporel Rochecorbon
15 Rue des Clouet Rochecorbon Indre-et-Loire
Tarif : 17 – 17 – EUR
Début : Samedi 2026-01-17 20:30:00
L’Ensemble Intemporel investi une nouvelle fois Vodanum en alliant un quatuor à cordes et des instruments à vent (hautbois et clarinette) autour d’un programme 100% Mozart. Le programme mêlera pièces originales du compositeur dont le célèbre quatuor
avec hautbois et le majestueux quintette avec clarinette ainsi que des arrangements d’opéras, de symphonies… 17 .
15 Rue des Clouet Rochecorbon 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire communication@mairie-rochecorbon.fr
English :
The Ensemble Intemporel once again takes over Vodanum, bringing together a string quartet and wind instruments (oboe and clarinet) for a 100% Mozart program. The program will combine original pieces by the composer, including the famous quartet
with oboe and the majestic quintet …
