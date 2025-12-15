Concert #Mozart par l’Ensemble Intemporel Rochecorbon

Concert #Mozart par l’Ensemble Intemporel

15 Rue des Clouet Rochecorbon Indre-et-Loire

Tarif : 17 – 17 – EUR

Début : Samedi 2026-01-17 20:30:00

L’Ensemble Intemporel investi une nouvelle fois Vodanum en alliant un quatuor à cordes et des instruments à vent (hautbois et clarinette) autour d’un programme 100% Mozart. Le programme mêlera pièces originales du compositeur dont le célèbre quatuor

avec hautbois et le majestueux quintette avec clarinette ainsi que des arrangements d’opéras, de symphonies… 17 .

15 Rue des Clouet Rochecorbon 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire communication@mairie-rochecorbon.fr

English :

The Ensemble Intemporel once again takes over Vodanum, bringing together a string quartet and wind instruments (oboe and clarinet) for a 100% Mozart program. The program will combine original pieces by the composer, including the famous quartet

with oboe and the majestic quintet …

