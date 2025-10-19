Concert Mozart Requiem Saulxures-sur-Moselotte

Un évènement exceptionnel , 90 musiciens tous vosgiens, amateurs et professionnels réunis sous la direction de Dominique ALEVEQUE, interpréteront pour vous le REQUIEM DE MOZART le chœur des Maîtres Chanteurs d’EPINAL et le Chœur des Abbesses de REMIREMONT, tous amateurs, accompagnés par un orchestre symphonique de 25 instrumentistes dont 11 professionnels issus de divers orchestres du département. Quatre jeunes solistes étudiants au CNSMDP les rejoindront pour interpréter les parties vocales solistes. A l’Église St Prix de Saulxures sur Moselotte.

Venez nombreux (re)découvrir cette œuvre majeure du répertoire classique . Entrée libre au chapeau.Tout public

2-80 Rue d’Hamoir sur Ourthe Saulxures-sur-Moselotte 88290 Vosges Grand Est +33 3 29 24 61 18

English :

An exceptional event, 90 musicians from the Vosges, both amateur and professional, under the direction of Dominique ALEVEQUE, will perform MOZART’S REQUIEM for you: the Maîtres Chanteurs d’EPINAL choir and the Ch?ur des Abbesses de REMIREMONT choir, all amateurs, accompanied by a symphony orchestra of 25 instrumentalists, including 11 professionals from various orchestras in the département. Four young soloists studying at the CNSMDP will join them to perform the solo vocal parts. At Église St Prix, Saulxures sur Moselotte.

Come one and all to (re)discover this major work of the classical repertoire. Free admission by hat.

German :

90 Musiker aus den Vogesen, Amateure und Profis, die unter der Leitung von Dominique ALEVEQUE zusammenkommen, werden für Sie MOZARTs REQUIEM aufführen: der Chor der Maîtres Chanteurs d’EPINAL und der Chor der Abbesses de REMIREMONT, alles Amateure, begleitet von einem Symphonieorchester mit 25 Instrumentalisten, darunter 11 Profis aus verschiedenen Orchestern des Departements. Vier junge Solisten, die am CNSMDP studieren, werden sich ihnen anschließen und die solistischen Gesangspartien vortragen. In der Kirche St Prix in Saulxures sur Moselotte.

Kommen Sie zahlreich, um dieses Hauptwerk des klassischen Repertoires (wieder) zu entdecken. Freier Eintritt mit Hut.

Italiano :

Un evento eccezionale, 90 musicisti dei Vosgi, tutti dilettanti e professionisti, sotto la direzione di Dominique ALEVEQUE, eseguiranno per voi il REQUIEM di MOZART: il coro Maîtres Chanteurs d’EPINAL e il coro Ch?ur des Abbesses de REMIREMONT, tutti dilettanti, accompagnati da un’orchestra sinfonica di 25 strumentisti, tra cui 11 professionisti provenienti da varie orchestre del dipartimento. Quattro giovani solisti che studiano al CNSMDP si uniranno a loro per eseguire le parti vocali soliste. Presso l’Église St Prix di Saulxures sur Moselotte.

Venite tutti a (ri)scoprire questa grande opera del repertorio classico. Ingresso gratuito a cappello.

Espanol :

Un acontecimiento excepcional, 90 músicos de los Vosgos, todos ellos aficionados y profesionales, bajo la dirección de Dominique ALEVEQUE, interpretarán para usted el REQUIEM DE MOZART: el coro Maîtres Chanteurs d’EPINAL y el coro Ch?ur des Abbesses de REMIREMONT, todos ellos aficionados, acompañados por una orquesta sinfónica de 25 instrumentistas, entre ellos 11 profesionales de diversas orquestas del departamento. Cuatro jóvenes solistas que estudian en el CNSMDP se unirán a ellos para interpretar las partes vocales solistas. En la iglesia St Prix de Saulxures sur Moselotte.

Vengan todos a (re)descubrir esta obra mayor del repertorio clásico. Entrada gratuita con sombrero.

