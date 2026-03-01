Concert Mozart, sérénades et opéras #2 Église Blamont
Concert Mozart, sérénades et opéras #2
Église Rue Viette Blamont Doubs
Début : 2026-03-10 20:00:00
2026-03-10
Concert Mozart, Sérénades et opéras #2 à Blamont ! Par le Conservatoire du Pays de Montbéliard
Après la tournée consacrée à Antonio Vivaldi, le Conservatoire réinvestit l’agglomération avec un nouveau cycle dédié à Wolfgang Amadeus Mozart et à ses célèbres sérénades pour instruments à vents.
Trois concerts différents, programmés au fil de la saison dans trois communes de l’agglomération, mettent à l’honneur ces œuvres initialement pensées pour le plein air. Avec le génie de Mozart, ces pièces de divertissement prennent une dimension nouvelle, alliant finesse, ampleur et richesse d’écriture.
La monumentale Gran Partita, par son effectif imposant et la diversité de ses mouvements, révèle toute la subtilité et la profondeur du compositeur.
L’opéra Don Giovanni, quant à lui, est proposé dans une version originale pour huit instruments à vents et deux comédiens, qui en soulignent les moments clés avec clarté, vivacité et humour.
Au programme
Sérénade n°11 en mib majeur
Extraits de Don Giovanni
Avec
F. Pourchot et L. Nguyen, hautbois
Y. Togashi et C. Georgy, clarinette
E. Cottet et S. Guillon, cor
D. Hézard et B. Tainturier, basson
M. Bouillaud et F. Costagliola, jeu théâtral
Réservation en ligne
https://reservation.agglo-montbeliard.fr/event/661396-mozart-serenades-et-operas-2
Avec le soutien de la paroisse et de la commune de Blamont
Et avec la participation du service Animation du patrimoine de PMA .
Église Rue Viette Blamont 25310 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 77 80 evenement.conservatoire@agglo-montbeliard.fr
English : Concert Mozart, sérénades et opéras #2
