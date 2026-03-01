Concert Mozart, sérénades et opéras #2 Église Blamont

Concert Mozart, sérénades et opéras #2

Concert Mozart, Sérénades et opéras #2 à Blamont ! Par le Conservatoire du Pays de Montbéliard

Après la tournée consacrée à Antonio Vivaldi, le Conservatoire réinvestit l’agglomération avec un nouveau cycle dédié à Wolfgang Amadeus Mozart et à ses célèbres sérénades pour instruments à vents.

Trois concerts différents, programmés au fil de la saison dans trois communes de l’agglomération, mettent à l’honneur ces œuvres initialement pensées pour le plein air. Avec le génie de Mozart, ces pièces de divertissement prennent une dimension nouvelle, alliant finesse, ampleur et richesse d’écriture.

La monumentale Gran Partita, par son effectif imposant et la diversité de ses mouvements, révèle toute la subtilité et la profondeur du compositeur.

L’opéra Don Giovanni, quant à lui, est proposé dans une version originale pour huit instruments à vents et deux comédiens, qui en soulignent les moments clés avec clarté, vivacité et humour.

Au programme

Sérénade n°11 en mib majeur

Extraits de Don Giovanni

Avec

F. Pourchot et L. Nguyen, hautbois

Y. Togashi et C. Georgy, clarinette

E. Cottet et S. Guillon, cor

D. Hézard et B. Tainturier, basson

M. Bouillaud et F. Costagliola, jeu théâtral

Avec le soutien de la paroisse et de la commune de Blamont

Et avec la participation du service Animation du patrimoine de PMA .

Église Rue Viette Blamont 25310 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 77 80 evenement.conservatoire@agglo-montbeliard.fr

