Concert Mozart, sérénades et opéras Lougres

Temple Lougres Doubs

Début : 2025-11-25 20:00:00

2025-11-25

Par le Conservatoire du Pays de Montbéliard

Après la tournée Vivaldi, le Conservatoire réinvestit l’agglomération avec Mozart et ses sérénades pour instruments à vents. Un cycle de trois concerts différents, dans trois communes de l’agglomération.

Ces pièces de divertissement, telles que les Sérénades pour instruments à vents, prennent une autre dimension avec le génie de Mozart. De même, l’opéra Don Giovanni sera joué dans une version pour huit instruments à vents et deux comédiens qui souligneront les moments clés de l’œuvre avec clarté, vivacité et humour.

Au programme Sérénade n°12 en Do m, Don Giovanni (extraits)

Avec F. Pourchot et L. Nguyen, hautbois / C. Georgy et nn, clarinette / E. Cottet et S. Guillon, cor

D. Hézard et B. Tainturier, basson / M. Bouillaud et F. Costagliola, jeu théâtral

Avec le soutien de la paroisse et de la commune de Lougres, dans le cadre du Téléthon

Avec la participation du service Animation du patrimoine de PMA

Gratuit, Réservation en ligne conseillée sur le site

https://reservation.agglo-montbeliard.fr/event/507897-mozart-serenades-et-operas .

Temple Lougres 25260 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 77 80

