Concert Mozart Super Star à l’église Saint-Jean-Baptiste à la Feuillée. La Feuillée dimanche 5 juillet 2026.

La Feuillée

Concert Mozart Super Star à l’église Saint-Jean-Baptiste à la Feuillée.

La Feuillée Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 18:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Le concert sera suivi d’un verre de l’amitié qui vous permettra d’échanger avec les artistes.

Entrées 15 euros, gratuit moins de 16 ans, étudiants et chômeurs

N’hésitez pas à vous renseigner et vous inscrire 06 17 44 16 01

musiquesmontsdarree.wixsite.com/musiques .

La Feuillée 29690 Finistère Bretagne +33 6 17 44 16 01

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English :

L’événement Concert Mozart Super Star à l’église Saint-Jean-Baptiste à la Feuillée. La Feuillée a été mis à jour le 2026-06-23 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ