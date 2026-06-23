UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Mozart Super Star à l’église Saint-Jean-Baptiste à la Feuillée. La Feuillée

Concert Mozart Super Star à l’église Saint-Jean-Baptiste à la Feuillée. La Feuillée dimanche 5 juillet 2026.

Ville
29690 La Feuillée
Département
Finistère
Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Tarif

La Feuillée

Concert Mozart Super Star à l’église Saint-Jean-Baptiste à la Feuillée.

La Feuillée Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 18:00:00
fin : 2026-07-05

Date(s) :
2026-07-05

Le concert sera suivi d’un verre de l’amitié qui vous permettra d’échanger avec les artistes.
Entrées 15 euros, gratuit moins de 16 ans, étudiants et chômeurs
N’hésitez pas à vous renseigner et vous inscrire 06 17 44 16 01
musiquesmontsdarree.wixsite.com/musiques   .

La Feuillée 29690 Finistère Bretagne +33 6 17 44 16 01 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Mozart Super Star à l’église Saint-Jean-Baptiste à la Feuillée. La Feuillée a été mis à jour le 2026-06-23 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ