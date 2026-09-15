Informations pratiques

Chartres

Concert Mozart Symphonie n°40 – Conservatoire

2 Rue Saint-André Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2027-05-21 20:00:00

fin : 2027-05-21 22:00:00

Date(s) :

2027-05-21

Concert des orchestres juniors et 1er concert de l’orchestre symphonique. Programme : Orchestres juniors : pièces diverses et transcriptions / Orchestre symphonique : Symphonie n°40 de W.A MOZART. Coproduction en partenariat avec l’Association des Parents d’Élèves du Conservatoire.

Comme chaque année, les petits orchestres juniors du CRD présentent leur travail dans la bonne humeur et le dynamisme de leurs répertoires. Ces musiciens en herbe apprennent à maîtriser le jeu collectif et l’écoute de l’autre, piliers de l’activité musicale. La deuxième partie du concert sera consacrée à la 40ème symphonie de Mozart, la plus célèbre de ses symphonies, y atteignant un équilibre exceptionnel entre le fond et la forme, la richesse thématique et la dynamique rythmique. La sublime mélancolie de cette œuvre, servie par une écriture de pleine maîtrise, n’a jamais cessé de fasciner et d’émouvoir depuis sa création. 10 .

2 Rue Saint-André Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 79

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English :

Junior Orchestras Concert and the Symphony Orchestra’s First Concert. Program: Junior orchestras: various pieces and transcriptions / Symphony Orchestra: Symphony No. 40 by W.A. Mozart. Co-produced in partnership with the Conservatory Parents’ Association.

L’événement Concert Mozart Symphonie n°40 – Conservatoire Chartres a été mis à jour le 2026-09-05 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES