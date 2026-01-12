Concert Mozart, tel fils, tel père Salle des fêtes Messey-sur-Grosne

Concert Mozart, tel fils, tel père

Salle des fêtes Bourg Messey-sur-Grosne Saône-et-Loire

Concert de l’orchestre de chambre chalonnais

Mozart, tel fils, tel père

Oeuvres de Léopold Mozart et Wolfgang Mozart

2 symphonies, le mariage paysan et la petite musique de nuit .

Salle des fêtes Bourg Messey-sur-Grosne 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté orchestre.chambre.chalonnais@orange.fr

