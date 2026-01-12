Concert Mozart, tel fils, tel père Salle des fêtes Messey-sur-Grosne
Concert Mozart, tel fils, tel père Salle des fêtes Messey-sur-Grosne dimanche 25 janvier 2026.
Concert Mozart, tel fils, tel père
Salle des fêtes Bourg Messey-sur-Grosne Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-25
Concert de l’orchestre de chambre chalonnais
Mozart, tel fils, tel père
Oeuvres de Léopold Mozart et Wolfgang Mozart
2 symphonies, le mariage paysan et la petite musique de nuit .
Salle des fêtes Bourg Messey-sur-Grosne 71390 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté orchestre.chambre.chalonnais@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Mozart, tel fils, tel père
L’événement Concert Mozart, tel fils, tel père Messey-sur-Grosne a été mis à jour le 2026-01-09 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II