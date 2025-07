Concert Mr LEU & the Ackees BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Concert Mr LEU & the Ackees BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre jeudi 14 août 2025.

BAGNERES-DE-BIGORRE 16 Rue des Thermes Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Début : 2025-08-14 19:00:00

fin : 2025-08-14

2025-08-14

Mr LEU et ses douces Ackees vous révèlent la festive Jamaïque, de l’originel Mento et ses enfants Ski et Reggae en swiguant vers le Calypso !

Sur place, de quoi manger dans l’ambiance conviviale du square Saint Jean. .

BAGNERES-DE-BIGORRE 16 Rue des Thermes Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 57 40 25 13

English :

Mr LEU and his sweet Ackees reveal the festive Jamaica, from the original Mento and its Ski and Reggae children to Calypso!

German :

Mr LEU und seine sanften Ackees enthüllen Ihnen das festliche Jamaika, vom ursprünglichen Mento und seinen Kindern Ski und Reggae bis hin zum Calypso!

Italiano :

Mr LEU e i suoi dolci Ackees svelano la Giamaica in festa, dal Mento originale e i suoi figli Ski e Reggae al Calypso!

Espanol :

Mr LEU y sus dulces Ackees nos descubren la festiva Jamaica, ¡desde el Mento original y sus hijos Ski y Reggae hasta el Calypso!

