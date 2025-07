Concert Mr Samary Jazz Band à La Mora Lieu-dit Écluse du Bassin de Chasse Honfleur

Concert Mr Samary Jazz Band à La Mora

Lieu-dit Écluse du Bassin de Chasse 2 quai de la Jetée de l’Est Honfleur Calvados

Début : 2025-07-26 19:00:00

fin : 2025-07-26 21:00:00

2025-07-26

Plongez dans l’univers raffiné et vibrant du jazz avec Mr Samary Jazz Band, un ensemble convivial composé de musiciens passionnés maîtrisant standards et improvisations envoûtantes. À bord de La Mora, ce groupe installe une ambiance élégante et chaleureuse, parfaite pour accompagner vos moments apéritifs en douceur ou animer vos soirées de manière subtile et sophistiquée.

Lieu-dit Écluse du Bassin de Chasse 2 quai de la Jetée de l’Est Honfleur 14600 Calvados Normandie +33 2 79 49 15 66 infos@la-mora.org

English : Concert Mr Samary Jazz Band à La Mora

Immerse yourself in the refined and vibrant world of jazz with Mr Samary Jazz Band, a convivial ensemble of passionate musicians with a mastery of standards and spellbinding improvisations. Aboard La Mora, the band creates a warm, elegant ambience, perfect for gentle aperitifs or subtle, sophisticated evening entertainment.

German : Concert Mr Samary Jazz Band à La Mora

Tauchen Sie mit der Mr. Samary Jazz Band, einem geselligen Ensemble aus leidenschaftlichen Musikern, die sowohl Standards als auch fesselnde Improvisationen beherrschen, in die raffinierte und vibrierende Welt des Jazz ein. An Bord der La Mora sorgt diese Band für eine elegante und warme Atmosphäre, die perfekt ist, um Ihre Aperitife sanft zu begleiten oder Ihre Abende auf subtile und raffinierte Weise zu beleben.

Italiano :

Immergetevi nel mondo raffinato e vibrante del jazz con la Mr Samary Jazz Band, un ensemble conviviale di musicisti appassionati che padroneggiano gli standard e le improvvisazioni più affascinanti. A bordo de La Mora, la band crea un ambiente caldo ed elegante, perfetto per aperitivi delicati o per serate raffinate.

Espanol :

Sumérjase en el refinado y vibrante mundo del jazz con la Mr Samary Jazz Band, un agradable conjunto de músicos apasionados que dominan los estándares y las improvisaciones hechizantes. A bordo de La Mora, la banda crea un ambiente cálido y elegante, perfecto para aperitivos suaves o entretenimiento nocturno sutil y sofisticado.

