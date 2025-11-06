Concert Ms Niccky La Rochelle

Concert Ms Niccky La Rochelle jeudi 6 novembre 2025.

Concert Ms Niccky

29 rue Debussy La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 34 – 34 – 34 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06 21:00:00

fin : 2025-11-06 23:30:00

Date(s) :

2025-11-06

Ms. NICKKI est une « blueswoman » née à Holly Springs (Mississippi), berceau de la musique noire américaine dont elle est une digne représentante.

29 rue Debussy La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 00 19 19 reservation.azile@gmail.com

English :

Ms. NICKKI NICKKI is a blueswoman born in Holly Springs, Mississippi, the cradle of black American music, of which she is a worthy representative.

German :

Ms. NICKKI ist eine « Blueswoman », die in Holly Springs (Mississippi) geboren wurde, der Wiege der schwarzen amerikanischen Musik, deren würdige Vertreterin sie ist.

Italiano :

Signora NICKKI NICKKI è una blueswoman nata a Holly Springs, Mississippi, la culla della musica nera americana, di cui è una degna rappresentante.

Espanol :

La Sra. NICKKI NICKKI es una blueswoman nacida en Holly Springs, Mississippi, cuna de la música negra estadounidense, de la que es digna representante.

L’événement Concert Ms Niccky La Rochelle a été mis à jour le 2025-09-17 par La Rochelle Tourisme