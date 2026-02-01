Concert Muddy Gurdy + Avril Milvoy (1e partie) Lignières

Concert Muddy Gurdy + Avril Milvoy (1e partie)

Place Anne Sylvestre Lignières Cher

Tarif : 26 – 26 – EUR

26

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-28 20:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

La musique de Muddy Gurdy vient tout autant du blues américain que du terroir auvergnat. En 1ère partie, Avril Milvoy conteuse, parolière et chanteuse, oscille du lyrique au rock en passant par la folk et s’accompagne d’instruments multiples.

Autour de la voix puissante et incarnée de Tia Gouttebel résonnent la vièle hypnotisante de Gilles Chabenat et les percussions inspirées de Fabrice Bony. Muddy Gurdy c’est la promesse d’un blues universel qui jette des ponts entre les musiques trad’ du monde entier, et nous embarque dans la tourbillonnante modernité des traditions culturelles.

Découvrez les récits de Pénélope, qui maudit Ulysse depuis les rivages d’Ithaque, du chaperon rouge qui satellise le méchant loup, d’Hansel et Gretel perdus en forêt de Tronçais… et bien d’autres encore ! 26 .

Place Anne Sylvestre Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 19 11 reservations@bainsdouches-lignieres.fr

English :

Muddy Gurdy’s music comes as much from American blues as from the Auvergne region. In the 1st half, Avril Milvoy, storyteller, lyricist and singer, swings from lyric to rock to folk, accompanied by multiple instruments.

