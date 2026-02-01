Concert Mule Jenny Place du Port, Binic Binic-Étables-sur-Mer

Concert Mule Jenny

Place du Port, Binic Bar Au Chaland qui Passe Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-08 17:00:00

fin : 2026-02-08

2026-02-08

Mule Jenny, c’est la formation d’anciens de We Insist ! et de Lysistrata. Leur musique est teintée de math-rock, de pop, dans un son qui pourrait évoquer Fugazi. De l’énergie rock et des mélodies imparables. .

