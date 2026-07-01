Concert multi-instrumental, Église Notre-Dame-de-l’Assomption, Châteauvillain

Informations pratiques

Concert multi-instrumental Dimanche 20 septembre, 17h00 Église Notre-Dame-de-l’Assomption Haute-Marne

pas de conditions particulières

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Concert multi-instrumental autour de l’orgue Cavaillé-Coll de l’église Notre-Dame, classé au titre des monuments historiques.

Plusieurs organistes se relaieront à la console de l’orgue.

Participeront également un violoniste, un trompettiste et un guitariste.

Église Notre-Dame-de-l’Assomption place de l’Hôtel de Ville, 52120 Chateauvillain Châteauvillain 52120 Châteauvillain Haute-Marne Grand Est 03 25 31 41 30 Construite au XIVe siècle comme succursale de Saint-Berchaire par les bénédictins de Marmesse, l’église Notre-Dame de l’Assomption devint chef-lieu de paroisse en 1790, après la destruction de Saint-Berchaire. Entre 1770 et 1774, la nef principale et le chœur furent largement rénovés en raison de menaces d’effondrement, avec une restauration complète des peintures murales intérieures. L’église abrite un tabernacle créé par le célèbre sculpteur haut-marnais Jean-Baptiste Bouchardon, ainsi qu’un orgue de Cavaillé Coll, classé au titre des monuments historiques depuis le 2 août 1979. Places de stationnement disponibles à proximité

Concert multi-instrumental autour de l’orgue Cavaillé-Coll de l’église Notre Dame classé monument historique.

©Jean Marc Mangin président de l’association organisatrice