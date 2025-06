Concert Muna Wase, Gospel Africa Église Saint-Germain Barneville-Carteret 9 juillet 2025 20:30

Manche

Concert Muna Wase, Gospel Africa Église Saint-Germain Rue du Pic Mallet Barneville-Carteret Manche

Début : 2025-07-09 20:30:00

fin : 2025-07-09

2025-07-09

Chorale MUNA WASE, Gospel Africa.

La chorale MUNA WASE a été créée par le chef de chœur Christian Meli, à Vannes, il y a 23 ans.

Elle est composée de plus de 30 choristes qui interprètent un répertoire Afro-Gospel. Vous apprécierez la qualité des voix et la musique de MUNA WASE dans une ambiance festive.

Cette chorale associe au répertoire traditionnel Gospel des chants africains et negro-spirituals qui en sont à l’origine.

MUNA WASE signifie Les enfants du monde en langue douala du Cameroun, dont est originaire le chef de chœur.

La chorale est investie dans des évènements tournés vers le développement solidaire. Elle donne des concerts au profit d’associations à buts social et culturel.

Église Saint-Germain Rue du Pic Mallet

Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie

English : Concert Muna Wase, Gospel Africa

MUNA WASE Choir, Gospel Africa.

The MUNA WASE choir was founded by conductor Christian Meli in Vannes 23 years ago.

It is made up of over 30 singers who perform an Afro-Gospel repertoire. Enjoy the quality of MUNA WASE’s voices and music in a festive atmosphere.

The choir combines traditional gospel repertoire with African songs and negro spirituals.

MUNA WASE means « Children of the World » in the Douala language of Cameroon, from which the choirmaster hails.

The choir is involved in a number of solidarity development events. It gives concerts in aid of social and cultural associations.

German :

Chor MUNA WASE, Gospel Africa.

Der Chor MUNA WASE wurde vor 23 Jahren vom Chorleiter Christian Meli in Vannes gegründet.

Er besteht aus mehr als 30 Sängerinnen und Sängern, die ein Afro-Gospel-Repertoire vortragen. Sie werden die Qualität der Stimmen und die Musik von MUNA WASE in einer festlichen Atmosphäre genießen.

Dieser Chor verbindet das traditionelle Gospelrepertoire mit afrikanischen Liedern und Negro-Spirituals, die ihm zugrunde liegen.

MUNA WASE bedeutet « Kinder der Welt » in der Sprache der Douala aus Kamerun, aus der auch der Chorleiter stammt.

Der Chor beteiligt sich an Veranstaltungen, die auf eine solidarische Entwicklung ausgerichtet sind. Er gibt Konzerte zugunsten von sozialen und kulturellen Organisationen.

Italiano :

Coro MUNA WASE, Gospel Africa.

Il coro MUNA WASE è stato fondato dal direttore Christian Meli a Vannes 23 anni fa.

È composto da più di 30 cantanti che eseguono un repertorio afro-gospel. Potrete godere della qualità delle voci e della musica del MUNA WASE in un’atmosfera di festa.

Questo coro combina il repertorio gospel tradizionale con canzoni africane e negro spirituals.

MUNA WASE significa « Bambini del mondo » nella lingua Douala del Camerun, da cui proviene il direttore del coro.

Il coro è coinvolto in una serie di eventi di sviluppo solidale. Tiene concerti a favore di associazioni sociali e culturali.

Espanol :

Coro MUNA WASE, Gospel África.

El coro MUNA WASE fue fundado por el director Christian Meli en Vannes hace 23 años.

Está formado por más de 30 cantantes que interpretan un repertorio de Afro-Gospel. Disfrutará de la calidad de las voces y la música de MUNA WASE en un ambiente festivo.

Este coro combina el repertorio gospel tradicional con canciones africanas y negro spirituals.

MUNA WASE significa « Niños del Mundo » en la lengua de Douala, Camerún, de donde es originario el director del coro.

El coro participa en numerosas actividades de desarrollo solidario. Ofrece conciertos en favor de asociaciones sociales y culturales.

