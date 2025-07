Concert « Muriel Batbie Castell » Grotte de Dargilan Meyrueis

Concert « Muriel Batbie Castell » Grotte de Dargilan

Dargilan, Meyrueis Lozère

Dans le décor féérique de la Grotte de Dargilan, la chanteuse occitane Muriel Batbie Castell propose un concert unique de musique ancienne et contemporaine. Un voyage sensoriel et vocal, à 200 marches sous terre.

Concert souterrain Muriel Batbie Castell à la Grotte de Dargilan

Le 27 juillet 2025, à 19h, la grotte de Dargilan accueillera un concert hors du temps avec Muriel Batbie Castell, chanteuse, guitariste et compositrice originaire de Toulouse. Cette voix singulière de l’univers occitan interprétera des œuvres allant de la musique ancienne à la création contemporaine.

Formée dans les plus grands conservatoires (Toulouse, Narbonne, Lorient…), récompensée par l’Académie des Jeux Floraux et l’Académie du Languedoc, Muriel Batbie Castell est reconnue pour son timbre profond et ses créations poétiques. Elle se produit régulièrement avec divers ensembles Angelina String Quintet, Arpavoce (harpe et voix), Miegterrana (musique méditerranéenne), ou Organicanto (voix et orgue).

Le concert aura lieu dans deux espaces souterrains la grande salle et la salle du Clocher, au fond de la grotte (200 marches à descendre).

Le silence, l’écho des gouttes et les lumières naturelles de la calcite s’unissent à la voix pour un moment rare et sensoriel.

ℹ️ Infos pratiques (encart)

Date Dimanche 27 juillet 2025 à 19h

Grotte de Dargilan, près de Meyrueis

Apéritif offert dès 18h30 sur la terrasse panoramique

15 € (gratuit -12 ans)

Réservation conseillée ondasosterrane@gmail.com

Infos 06 52 85 95 45

www.ondasosterrane.fr 15 .

Dargilan, Meyrueis 48150 Lozère Occitanie +33 6 52 85 95 45 ondasosterrane@gmail.com

English :

In the magical setting of the Grotte de Dargilan, Occitan singer Muriel Batbie Castell presents a unique concert of ancient and contemporary music. A sensory and vocal journey, 200 steps underground.

German :

In der märchenhaften Kulisse der Grotte von Dargilan bietet die okzitanische Sängerin Muriel Batbie Castell ein einzigartiges Konzert mit alter und zeitgenössischer Musik. Eine sinnliche und stimmliche Reise, 200 Stufen unter der Erde.

Italiano :

Nella magica cornice della Grotte de Dargilan, la cantante occitana Muriel Batbie Castell propone un concerto unico di musica antica e contemporanea. Un viaggio sensoriale e vocale a 200 passi nel sottosuolo.

Espanol :

En el marco mágico de la Gruta de Dargilan, la cantante occitana Muriel Batbie Castell ofrece un concierto único de música antigua y contemporánea. Un viaje sensorial y vocal a 200 pasos bajo tierra.

