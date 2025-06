Concert Musica Lasseube Lasseube 29 juin 2025 16:00

Pyrénées-Atlantiques

Concert Musica Lasseube Halle de Lasseube Lasseube

Tarif : 0 – 0 – EUR

Début : 2025-06-29 16:00:00

fin : 2025-06-29 22:00:00

2025-06-29

Concert des élèves de l’EMIHB accompagnés par les Passerons de Lasseube, suivi du bal trad avec les collectifs TradEMIHBera et Los de Dijuas et d’une scène ouverte également.

Grillades, crêpes et buvette .

Halle de Lasseube

Lasseube 64290 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 51 18 98

