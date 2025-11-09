Concert Musica2 Temple de La Rochelle La Rochelle
Concert Musica2 Temple de La Rochelle La Rochelle dimanche 9 novembre 2025.
Concert Musica2
Temple de La Rochelle 2 rue Saint-Michel La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-11-09 17:30:00
fin : 2025-11-09
2025-11-09
Concert de musique de chambre avec Martine Breillac, soprano, Gilles Guénard, baryton, Marie-Pierre Renauld, flûte, et Christine Van Beveren, piano.
Temple de La Rochelle 2 rue Saint-Michel La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 45 74 77
English : Concert Musica2
Chamber music concert with Martine Breillac, soprano, Gilles Guénard, baritone, Marie-Pierre Renauld, flute, and Christine Van Beveren, piano.
German : Konzert Musica2
Kammermusikkonzert mit Martine Breillac, Sopran, Gilles Guénard, Bariton, Marie-Pierre Renauld, Flöte, und Christine Van Beveren, Klavier.
Italiano :
Concerto di musica da camera con Martine Breillac, soprano, Gilles Guénard, baritono, Marie-Pierre Renauld, flauto, e Christine Van Beveren, pianoforte.
Espanol : Concierto Musica2
Concierto de música de cámara con Martine Breillac, soprano, Gilles Guénard, barítono, Marie-Pierre Renauld, flauta, y Christine Van Beveren, piano.
