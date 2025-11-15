Concert MUSICADIX Chorale QUINTINA Groupe GALATÉE Église de Saint-Vincent-la-Commanderie Saint-Vincent-la-Commanderie

Concert MUSICADIX Chorale QUINTINA Groupe GALATÉE

L’ensemble vocal QUINTINA de l’association MUSICADIX se produira en concert le samedi 15 novembre 2025 à 18h30 en l’Église de ST-VINCENT-LA-COMMANDERIE, sous la houlette de sa Cheffe de Chœur Audrey PINGUET.

Église de Saint-Vincent-la-Commanderie 25 rue des Rosiers Saint-Vincent-la-Commanderie 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 19 61 41 musicadix26@gmail.com

English :

The vocal ensemble QUINTINA from the MUSICADIX association will perform in concert on Saturday November 15, 2025 at 6:30pm in the Church of ST-VINCENT-LA-COMMANDERIE, under the baton of its Conductor Audrey PINGUET.

German :

Das Vokalensemble QUINTINA der Vereinigung MUSICADIX wird am Samstag, den 15. November 2025 um 18.30 Uhr in der Kirche von ST-VINCENT-LA-COMMANDERIE unter der Leitung seiner Chorleiterin Audrey PINGUET ein Konzert geben.

Italiano :

L’ensemble vocale QUINTINA dell’associazione MUSICADIX si esibirà in concerto sabato 15 novembre 2025 alle 18.30 nella chiesa di ST-VINCENT-LA-COMMANDERIE, sotto la direzione della direttrice Audrey PINGUET.

Espanol :

El conjunto vocal QUINTINA de la asociación MUSICADIX actuará en concierto el sábado 15 de noviembre de 2025 a las 18:30 en la iglesia de ST-VINCENT-LA-COMMANDERIE, bajo la batuta de su directora Audrey PINGUET.

