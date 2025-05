Concert Musicale de l’été Arzheliz – Le Fers Ploudiry, 27 juin 2025 19:00, Ploudiry.

Finistère

Concert Musicale de l’été Arzheliz Le Fers Chapelle St Antoine Ploudiry Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 19:00:00

fin : 2025-06-27 20:00:00

Date(s) :

2025-06-27

Concert animé par le groups Arzheliz , composé de chanteurs et musiciens trilingues dont la passion est de partager avec le public la musique celtique. Ils savent mixer leurs voix à leurs instruments pour offrir un répertoire de musiques et chansons traditionnelles et contemporaines. .

Le Fers Chapelle St Antoine

Ploudiry 29800 Finistère Bretagne +33 6 82 64 39 10

