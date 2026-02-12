Concert Musicâme à Aix-en-Provence Debussy, Bizet, Aznavour, Piaff, Saint-Saëns, Fauré, Ravel Place Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence

Concert Musicâme à Aix-en-Provence Debussy, Bizet, Aznavour, Piaff, Saint-Saëns, Fauré, Ravel

Jeudi 12 mars 2026 de 20h30 à 21h45.

Ouverture des portes 19h30. Place Saint-Jean de Malte Eglise Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 25 – 25 – 30 EUR

Début : 2026-03-12 20:30:00

fin : 2026-03-12 21:45:00

2026-03-12

Venez vivre l’expérience Musicâme France à l’église Saint-Jean de Malte !

L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières.



Délices de France Voyage au cœur de la musique française



Fermez les yeux… Les danses ensoleillées de Bizet, les couleurs impressionnistes de Debussy, la tendresse de Piaf, l’émotion d’Aznavour.

La flûte s’élève, brillante et lyrique, révélant toute la finesse et la virtuosité de l’école française, avant un final flamboyant porté par l’intensité de Ravel. Délices de France est une invitation au voyage, une promenade sensible au cœur de l’âme musicale française, entre élégance, émotion et lumière. Un concert qui touche le cœur et rassemble tous les publics.



Programme

G.Bizet L’arlésienne Menuet & Farandole

G.Hüe Fantaisie pour flûte Nocturne & Allegro Scherzando

C.Debussy Clair de lune

C.Aznavour La bohème

E.Piaff La vie en Rose

C.Saint-Saëns Carnaval des animaux Le Cygne

J.Ibert Concerto pour flûte Andante & Allegro Scherzando

G.Fauré Après un rêve

M.Ravel Rhapsodie de concert Tzigane .

Place Saint-Jean de Malte Eglise Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

Come and experience Musicâme France at Saint-Jean de Malte church!

