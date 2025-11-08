Concert Musicâme à Aix en Provence : Vivaldi x Bach x Piazzolla Église Saint-Jean de Malte Aix-en-Provence Samedi 8 novembre, 20h30 Tarif 30 € Catégorie Prestige Placement privilégié au plus près des artistes, pour une immersion musicale incomparable

Tarif 25 € Catégorie Essentielle Placement au centre pour profiter pleinement du concert

Avec plus de 100 villes parcourues, Musicâme France réunit virtuoses internationaux et talents locaux pour des concerts uniques, une musique sans frontières qui touche le cœur et élève l’esprit.

Concert Musicâme à Aix en Provence : Vivaldi, Bach & Piazzolla – Baroque, Tango et Jazz.

Plongez dans une soirée musicale exceptionnelle à Aix-en-Provence où le génie baroque rencontre les rythmes passionnés du tango argentin.

L’Ensemble Musicâme France vous invite à un unique concert à Aix-en-Provence : un voyage de rêve entre l’Europe des Bach et Vivaldi et l’univers envoûtant d’Astor Piazzolla.

Programme

Piazzolla : Les 4 Saisons : “le printemps”

C.P.E Bach : Concerto pour flûte en Sol Maj. – Allegro

J.S.Bach : Concerto pour clavier en Fa.Maj (Allegro, Arioso, Allegro)

Piazzolla : L’histoire Tango : 1960 & 1930

J.S.Bach : Concerto pour 2 violons – Allegro (version jazz)

A.Vivaldi : Concerto pour piccolo en Ut maj. (Allegro – Largo – Allegro)

A.Piazzolla : La muerte del angel

A.Vivaldi : Les 4 Saisons : “l’hiver”

https://musicamefrance.com/concert/concert-aix-en-provence-vivaldi/ +337 49 97 97 08

Église Saint-Jean de Malte 24 rue d’Italie 13100 AIX-EN-PROVENCE Cuques Aix-en-Provence 13626 Bouches-du-Rhône