Concert Musicâme à Genève : Feu, Passion & Tendresse Temple de la Madeleine Genève Dimanche 15 février, 17h00 Prestige CHF45.00 Placement privilégié au plus près des artistes, pour une immersion musicale incomparable

Essentiel CHF35.00 Placement au centre pour profiter pleinement du concert

Avec plus de 100 villes parcourues, Musicâme France réunit virtuoses internationaux et talents locaux pour des concerts uniques, une musique sans frontières qui touche le cœur et élève l’esprit.

### **La Saint-Valentin en musique – Voyage au cœur de l’amour**

Fermez les yeux…

L’amour naît dans l’élan tragique de Roméo et Juliette, s’enflamme dans la passion ardente de l’opéra italien, puis se fait murmure, fragile et intime, au fil des pages les plus tendres du répertoire.

Les mélodies de Puccini et de Massenet suspendent le temps, tandis que les élans fougueux de Bizet, Sarasate ou Kreisler ravivent le feu du désir. Entre douceur infinie, sensualité et intensité dramatique, la musique devient langage du cœur : un regard, un frisson, une émotion partagée.

Du lyrisme classique aux accents intemporels de Love of My Life de Queen, ce concert célèbre l’amour sous toutes ses formes — passionné, tendre, brûlant, éternel.

Une invitation à ressentir, à vibrer ensemble, à vivre un moment hors du temps, où la musique unit les cœurs et illumine la nuit de la Saint-Valentin.

### **Programme**

* P.I.Tchaïkovski : Roméo & Juliette – Ouverture

* J.Gabe : Tango Jalousie

* F.Kreisler : Danse espagnole La vida breve

* Queen/Mercury : Love of my life

* C.Saint-Saëns : Le Carnaval des animaux – Le Cygne

* P.Mascagni : Cavalleria Rusticana – Intermezzo

* G.Puccini/J.C.Maltot :Fantaisie sur l’Opéra : La Bohème

* J.Massenet : Méditation de Thaïs

* E.Elgar : Salut d’amour

* G.Bizet/P.Sarasate : Fantaisie sur Carmen

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-15T17:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-15T18:15:00.000+01:00

https://musicamefrance.com/concert/concert-musicame-a-geneve-feu-passion-tendresse/ +337 49 97 97 08

Temple de la Madeleine Rue de la Madeleine 15 Genève,1204 Cité Genève 1204



