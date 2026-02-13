Concert Musicâme à Genève : Tchaïkovski, Puccini, Queen, Massenet, Bizet, St-Saëns, Autre lieu, Genève

Concert Musicâme à Genève : Tchaïkovski, Puccini, Queen, Massenet, Bizet, St-Saëns Dimanche 15 février, 17h00 Autre lieu

L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières.

La Saint-Valentin en musique – Voyage au cœur de l’amour

Fermez les yeux…

L’amour naît dans l’élan tragique de Roméo et Juliette. S’enflamme dans la passion ardente de l’opéra italien, puis se fait murmure, fragile et intime, au fil des pages les plus tendres du répertoire.

Les mélodies de Puccini et de Massenet suspendent le temps, tandis que les élans fougueux de Bizet, Sarasate ou Kreisler ravivent le feu du désir. Entre douceur infinie, sensualité et intensité dramatique, la musique devient langage du cœur : un regard, un frisson, une émotion partagée.

Du lyrisme classique aux accents intemporels de Love of My Life de Queen, ce concert célèbre l’amour sous toutes ses formes. Passionné, tendre, brûlant, éternel.

Une invitation à ressentir, à vibrer ensemble, à vivre un moment hors du temps, où la musique unit les cœurs et illumine la nuit de la Saint-Valentin.

Ensemble Musicâme France

Flûtes Issam Garfi ; Violon-solo Christophe Quatremer, 2nd violon Claire Dassesse ; Alto Mariam Rüetschi ; Violoncelle Aude Dassesse

Programme

P.I.Tchaïkovski : Roméo & Juliette – Ouverture

J.Gade : Tango Jalousie

F.Kreisler : Danse espagnole La vida breve

Queen/Mercury : Love of my life

C.Saint-Saëns : Le Carnaval des animaux – Le Cygne

P.Mascagni : Cavalleria Rusticana – Intermezzo

G.Puccini/J.C.Maltot :Fantaisie sur l’Opéra : La Bohème

J.Massenet : Méditation de Thaïs

E.Elgar : Salut d’amour

G.Bizet/P.Sarasate : Fantaisie sur Carmen

