Concert Musicâme à Marseille : Debussy, Bizet, Aznavour, Piaff, Saint-Saëns, Fauré, Ravel Abbaye Saint-Victor Marseille Vendredi 13 mars, 20h30

Délices de France : Voyage au cœur de la musique française

L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières.

[Pour en savoir plus cliquez ici.](https://musicamefrance.com/a-propos-musicame/)

Fermez les yeux… Les danses ensoleillées de Bizet, les couleurs impressionnistes de Debussy, la tendresse de Piaf, l’émotion d’Aznavour.

La flûte s’élève, brillante et lyrique, révélant toute la finesse et la virtuosité de l’école française, avant un final flamboyant porté par l’intensité de Ravel. Délices de France est une invitation au voyage, une promenade sensible au cœur de l’âme musicale française, entre élégance, émotion et lumière. Un concert qui touche le cœur et rassemble tous les publics.

**Programme**

* G.Bizet : L’arlésienne : Menuet & Farandole

* G.Hüe : Fantaisie pour flûte / Nocturne & Allegro Scherzando

* C.Debussy : Clair de lune

* C.Aznavour : La bohème

* E.Piaff : La vie en Rose

* C.Saint-Saëns : Carnaval des animaux – Le Cygne

* J.Ibert : Concerto pour flûte – Andante & Allegro Scherzando

* G.Fauré : Après un rêve

* M.Ravel : Rhapsodie de concert : Tzigane

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-13T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-13T21:45:00.000+01:00

https://musicamefrance.com/concert/concert-musicame-a-marseille-delices-de-france/ +337 49 97 97 08

Abbaye Saint-Victor Place Saint-Victor 13007 MARSEILLE 7e Arrondissement Marseille 13007 Bouches-du-Rhône



