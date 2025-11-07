Concert Musicâme à Marseille : Vivaldi x Bach x Piazzolla Abbaye Saint-Victor Marseille Vendredi 7 novembre, 20h30 Tarif 30 € Catégorie Prestige Placement privilégié au plus près des artistes

Tarif 25 € Catégorie Essentielle Placement au centre

| Réduction 5€ 12-25 ans, chercheurs d’emploi, intermittents du spectacle, PMR | Participation libre -12 ans

Avec plus de 100 villes parcourues, Musicâme France réunit virtuoses internationaux et talents locaux pour des concerts uniques, une musique sans frontières qui touche le cœur et élève l’esprit.

_L’Ensemble Musicâme France réunit des musiciens issus de grandes formations nationales de France et d’Europe._

_Avec plus de 10 pays visités, 100 villes parcourues et 60 000 spectateurs accueillis, il propose des concerts comme une expérience unique où virtuoses internationaux et talents locaux créent une musique sans frontières, qui touche le cœur et élève l’esprit._

** Concert Musicâme à Marseille : Vivaldi, Bach & Piazzolla – Baroque, Tango et Jazz.**

Plongez dans une soirée musicale exceptionnelle où le génie baroque rencontre les rythmes passionnés du tango argentin.

L’Ensemble Musicâme France vous invite à un concert à Marseille unique : un voyage de rêve entre l’Europe des Bach et Vivaldi et l’univers envoûtant d’Astor Piazzolla.

**Programme**

* Piazzolla : Les 4 Saisons : “le printemps”

* C.P.E Bach : Concerto pour flûte en Sol Maj. – Allegro

* J.S.Bach : Concerto pour clavier en Fa.Maj (Allegro, Arioso, Allegro)

* Piazzolla : L’histoire Tango : 1960 & 1930

* J.S.Bach : Concerto pour 2 violons – Allegro (version jazz)

* A.Vivaldi : Concerto pour piccolo en Ut maj. (Allegro – Largo – Allegro)

* A.Piazzolla : La muerte del angel

* A.Vivaldi : Les 4 Saisons : “l’hiver”

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-07T20:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-07T21:45:00.000+01:00

1

https://musicamefrance.com/concert/concert-marseille-vivaldi/

Abbaye Saint-Victor Place Saint-Victor 13007 MARSEILLE 7e Arrondissement Marseille 13007 Bouches-du-Rhône