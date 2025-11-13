Concert Musicâme à Montpellier : Vivaldi x Bach x Piazzolla Basilique Notre-Dame-des-Tables Montpellier

Concert Musicâme à Montpellier : Vivaldi x Bach x Piazzolla Basilique Notre-Dame-des-Tables Montpellier Jeudi 13 novembre, 20h00 Tarif 30 € Catégorie Prestige Placement privilégié au plus près des artistes, pour une immersion musicale incomparable

Tarif 25 € Catégorie Essentielle Placement au centre pour profiter pleinement du concert

Avec plus de 100 villes parcourues en Europe, Musicâme réunit virtuoses internationaux et talents locaux pour des concerts uniques, une musique sans frontières qui touche le cœur et élève l’esprit.

### ** Concert Musicâme à Montpellier : Vivaldi, Bach & Piazzolla – Baroque, Tango et Jazz.**

Plongez dans une soirée musicale exceptionnelle où le génie baroque rencontre les rythmes passionnés du tango argentin.

L’Ensemble Musicâme France vous invite à un unique concert à Montpellier : un voyage de rêve entre l’Europe des Bach et Vivaldi et l’univers envoûtant d’Astor Piazzolla.

**Artistes :**

* Flûtes: Issam Garfi

* Accordéon : Sébastien Mazoyer

* Violon-solo: Perceval Gilles

* 2nd violon: Alice Rousseau

* Alto: Estevan De Almeida Reis

* Violoncelle: Tom Almerge

### Programme

Piazzolla : Les 4 Saisons : “le printemps”

C.P.E Bach : Concerto pour flûte en Sol Maj. – Allegro

J.S.Bach : Concerto pour clavier en Fa.Maj (Allegro, Arioso, Allegro)

Piazzolla : L’histoire Tango : 1960 & 1930

J.S.Bach : Concerto pour 2 violons – Allegro (version jazz)

A.Vivaldi : Concerto pour piccolo en Ut maj. (Allegro – Largo – Allegro)

A.Piazzolla : La muerte del angel

A.Vivaldi : Les 4 Saisons : “l’hiver”

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-13T20:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-13T21:15:00.000+01:00

07.49.97.97.08 https://musicamefrance.com/concert/concert-montpellier-vivaldi/

Basilique Notre-Dame-des-Tables 43 Rue de l’aiguillerie Centre Montpellier 34062 Hérault