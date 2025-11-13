CONCERT MUSICÂME À MONTPELLIER: VIVALDI X BACH X PIAZZOLLA Montpellier
43 rue de l’Aiguillerie Montpellier Hérault
Tarif : 25 – 25 – 30 EUR
Concert Musicâme à Montpellier Vivaldi, Bach & Piazzolla Baroque, Tango et Jazz.
Plongez dans une soirée musicale exceptionnelle où le génie baroque rencontre les rythmes passionnés du tango argentin.
L’Ensemble Musicâme France vous invite à un unique concert à Montpellier un voyage de rêve entre l’Europe des Bach et Vivaldi et l’univers envoûtant d’Astor Piazzolla.
Flûtes Issam Garfi ; Accordéon Sébastien Mazoyer ; Violon-solo Perceval Gilles, 2nd violon Alice Rousseau ; Alto Estevan De Almeida Reis ; Violoncelle Tom Almerge
Programme
• Piazzolla Les 4 Saisons “le printemps”
• C.P.E Bach Concerto pour flûte en Sol Maj. Allegro
• J.S.Bach Concerto pour clavier en Fa.Maj (Allegro, Arioso, Allegro)
• Piazzolla L’histoire Tango 1960 & 1930
• J.S.Bach Concerto pour 2 violons Allegro (version jazz)
• A.Vivaldi Concerto pour piccolo en Ut maj. (Allegro Largo Allegro)
• A.Piazzolla La muerte del angel
• A.Vivaldi Les 4 Saisons “l’hiver”
Sur réservation .
43 rue de l’Aiguillerie Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
Musicâme concert in Montpellier: Vivaldi, Bach & Piazzolla ? Baroque, Tango and Jazz.
Immerse yourself in an exceptional musical evening where Baroque genius meets the passionate rhythms of Argentine tango.
German :
Musicâme-Konzert in Montpellier: Vivaldi, Bach & Piazzolla? Barock, Tango und Jazz.
Tauchen Sie ein in einen außergewöhnlichen musikalischen Abend, an dem das barocke Genie auf die leidenschaftlichen Rhythmen des argentinischen Tangos trifft.
Italiano :
Concerto di Musicâme a Montpellier: Vivaldi, Bach e Piazzolla? Barocco, Tango e Jazz.
Immergetevi in una serata musicale eccezionale in cui il genio barocco incontra i ritmi appassionati del tango argentino.
Espanol :
Concierto Musicâme en Montpellier: Vivaldi, Bach y Piazzolla ? Barroco, Tango y Jazz.
Sumérjase en una velada musical excepcional en la que el genio barroco se encuentra con los apasionados ritmos del tango argentino.
