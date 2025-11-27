Concert Musicâme à Nice : Vivaldi x Bach x Piazzolla Eglise Saint-François de paule Nice Jeudi 27 novembre, 20h30 Tarif 30 € Catégorie Prestige Placement privilégié au plus près des artistes, pour une immersion musicale incomparable

Tarif 25 € Catégorie Essentielle Placement au centre pour profiter pleinement du concert

Concert Musicâme à Nice Vivaldi, Bach & Piazzolla : un voyage entre baroque, tango et jazz, entre passion et virtuosité.

Plongez dans une soirée musicale exceptionnelle où le génie baroque rencontre les rythmes passionnés du tango argentin.

Ensemble Musicâme France vous invite à un unique concert à Nice : un voyage de rêve entre l’Europe des Bach et Vivaldi et l’univers envoûtant d’Astor Piazzolla.

**Artistes:** Flûtes Issam Garfi ; Accordéon : Sébastien Mazoyer ; Violon-solo Sibylle Cornaton Duchesne, 2nd violon Matei Ioan ; Alto François Duchesne ; Violoncelle Thibault Leroy

**Programme:**

Piazzolla : Les 4 Saisons : “le printemps”

C.P.E Bach : Concerto pour flûte en Sol Maj. – Allegro

J.S.Bach : Concerto pour clavier en Fa.Min (Allegro, Arioso, Allegro)

Piazzolla : L’histoire Tango : 1960 & 1930

A.Vivaldi : Concerto pour piccolo en La min. (Allegro – Largo – Allegro)

J.S.Bach : Concerto pour 2 violons – Allegro (version jazz)

A.Piazzolla : La muerte del angel

A.Vivaldi : Les 4 Saisons : “l’été”

Début : 2025-11-27T20:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-27T21:45:00.000+01:00

https://musicamefrance.com/concert/concert-musicame-a-nice-vivaldi-bach-piazzolla/ +337 49 97 97 08

Eglise Saint-François de paule 9, Rue Saint-François de Paule Nice Vieux Nice Nice 06300 Alpes-Maritimes