Concert Musicâme à Nîmes Vivaldi x Bach x Piazzolla Place Gabriel Péri Nîmes

Concert Musicâme à Nîmes Vivaldi x Bach x Piazzolla

Place Gabriel Péri Eglise Saint-Baudile Nîmes Gard

Tarif : 25 – 25 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:00:00

fin : 2025-11-15 21:15:00

Date(s) :

2025-11-15

Avec plus de 100 villes parcourues, l’Ensemble Musicâme France réunit virtuoses internationaux et talents locaux pour des concerts uniques, une musique sans frontières qui touche le cœur et élève l’esprit.

.

Place Gabriel Péri Eglise Saint-Baudile Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 7 49 97 97 08 musicame.france@gmail.com

English :

With over 100 towns and cities visited, Ensemble Musicâme France brings together international virtuosos and local talent for unique concerts, music without borders that touches the heart and lifts the spirit.

German :

Mit über 100 bereisten Städten bringt das Ensemble Musicâme France internationale Virtuosen und lokale Talente für einzigartige Konzerte zusammen, eine Musik ohne Grenzen, die das Herz berührt und den Geist erhebt.

Italiano :

Con oltre 100 città al suo attivo, l’Ensemble Musicâme France riunisce virtuosi internazionali e talenti locali per concerti unici, musica senza confini che tocca il cuore e solleva lo spirito.

Espanol :

Con más de 100 ciudades a sus espaldas, Ensemble Musicâme France reúne a virtuosos internacionales y talentos locales en conciertos únicos, música sin fronteras que llega al corazón y eleva el espíritu.

L’événement Concert Musicâme à Nîmes Vivaldi x Bach x Piazzolla Nîmes a été mis à jour le 2025-10-13 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes