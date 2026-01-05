Concert Musicâme à Toulouse Chapelle Sainte-Anne Toulouse Vendredi 30 janvier, 20h00 Tarif 30 € Catégorie Prestige Placement privilégié au plus près des artistes, pour une immersion musicale incomparable

Tarif 25 € Catégorie Essentielle Placement au centre pour profiter pleinement du concert

Avec plus de 100 villes parcourues, Musicâme France réunit virtuoses internationaux et talents locaux pour des concerts uniques, une musique sans frontières qui touche le cœur et élève l’esprit.

### **Musicâme France en concert à Toulouse**

Le 30 janvier 2026 à 20h, venez découvrir Musicâme France dans la magnifique chapelle Sainte-Anne pour vivre un concert de musique classique exceptionnel.

Accompagné de cinq musiciens d’exception, l’ensemble vous fera vivre une soirée unique et inoubliable.

**Au programme, un panorama des chefs-d’œuvre du répertoire classique et romantique mêlant pages orchestrales célèbres et pièces virtuoses. De Rossini à Vivaldi, en passant par Strauss, Tchaïkovsky, Dvořák et Telemann, le concert alterne valses, danses, concertos et fantaisies pour flûte et alto, avant de s’achever dans l’élan festif de la Marche de Radetzky.**

**Artistes :** Flûtes Issam Garfi ; Violon-solo Jean Louis Constant, 2nd violon Clara Danchin ; Alto Domingo Mujica ; Violoncelle Gaël Seydoux

**Programme:**

G. Rossini : Guillaume Tell – Ouverture

J. Strauss II : Le Beau Danube bleu

P.I. Tchaïkovsky : “Casse-noisette” – La valse des fleurs

G.P. Telemann : Concerto pour Alto en Sol, Allegro

P. Sarasate : Zapateado

J. Ibert : Concerto pour Flûte, Allegro scherzando

A. Dvořák : Danse slave n°2

A. Thomas (Taffanel) : Fantaisie pour flûte sur l’Opéra Mignon

D.A. Genin : Carnaval de Venise, Thème & variations

A. Vivaldi : Les Quatre Saisons : Concerto en Fa min “Été”

J. Strauss : La marche de Radetzky

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-30T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-30T21:15:00.000+01:00

Chapelle Sainte-Anne 15 rue Sainte-anne 31000 Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne



