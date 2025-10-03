Concert Musicâme à Toulouse : Vivaldi x Bach x Piazzolla Chapelle Sainte-Anne Toulouse

Tarif 25 € Catégorie Essentielle Placement au centre pour profiter pleinement du concert

Réduction 5€ 12-25 ans

14 nov. – Chapelle Ste-Anne, Toulouse : Vivaldi & Bach rencontrent Piazzolla. Baroque, tango & jazz avec l’Ensemble Musicâme. Une soirée musicale inoubliable !

Le jeudi 14 novembre, laissez-vous emporter par une soirée musicale exceptionnelle à la Chapelle Sainte-Anne de Toulouse.

L’Ensemble Musicâme France vous invite à un voyage unique où le génie baroque de Bach et Vivaldi rencontre les rythmes passionnés et envoûtants du tango argentin d’Astor Piazzolla, teintés de couleurs jazz.

Réunissant des musiciens issus de grandes formations nationales de France et d’Europe, l’Ensemble Musicâme a déjà conquis plus de 60 000 spectateurs à travers 100 villes et une dizaine de pays. Chaque concert devient une expérience hors du temps, où virtuoses internationaux et talents locaux s’unissent pour créer une musique sans frontières, qui touche le cœur et élève l’esprit.

✨ Une soirée inoubliable à ne pas manquer à Toulouse !

+337 49 97 97 08 https://musicamefrance.com/concert/concert-toulouse-vivaldi/ https://www.facebook.com/events/1167841981921357

Chapelle Sainte-Anne 15 rue Sainte-anne 31000 Toulouse Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Toulouse 31000 Haute-Garonne