Concert Musicâme Feu, Passion & Tendresse

Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 25 – 25 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 20:00:00

fin : 2026-02-12 21:45:00

Date(s) :

2026-02-12

Avec plus de 100 villes parcourues, l’Ensemble Musicâme France réunit virtuoses internationaux et talents locaux pour des concerts uniques, une musique sans frontières qui touche le cœur et élève l’esprit.

Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 97 97 08 musicame.france@gmail.com

With over 100 cities visited, Ensemble Musicâme France brings together international virtuosos and local talents for unique concerts — a music without borders that touches the heart and uplifts the spirit.

L’événement Concert Musicâme Feu, Passion & Tendresse Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc